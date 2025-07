Wakatobi īpaši plašās niršanas laivas

Izbrauciet ar Wakatobi niršanas kūrorta ikoniskajām niršanas laivām

Nirējs pēta populāro Wakatobi niršanas vietu Zoo, kas atrodas īsa laivas brauciena attālumā no kūrorta mola.

Lielākā daļa niršanas un snorkelēšanas braucienu sākas ar braucienu ar laivu. Tā ir taisnība lielākajā daļā galamērķu visā pasaulē, tostarp Wakatobi Resort. Jā, tur ir Mājas rifs, kas ir viens no visvairāk atzītajiem krasta niršanas gadījumiem pasaulē. Taču, lai atklātu visu kūrorta jūras rezervātu, jums būs jākāpj uz klāja, kas peld. Mēs vēlamies jūs iepazīstināt ar Wakatobi floti un dalīties ar dažiem iemesliem, kāpēc daudzi nirēji uzskata, ka tās ir ideālas laivas komfortam, personīgai uzmanībai un niršanas baudījumam.

Iepazīstieties ar floti

Wakatobi Resort pārvalda deviņu īpašu niršanas/snorkelēšanas laivu parku. Šeit jūs redzat četrus, kas nopludināti uz kūrorta mola, kas gatavojas rīta izbraukšanai.

Vakatobi niršanas kūrorts pārvalda deviņu īpašu niršanas/snorkelēšanas laivu floti, kuru garums ir aptuveni 20 metri/67 pēdas, ar staru kūļa platumu 4.5 metri/14.7 pēdas. Tā kā katru no tām ir būvējuši amatnieku amatnieki, nav divu identisku, taču tās visas seko. līdzīgs dizains un izkārtojums. Lai arī tradicionāls dizains, katrs no tiem ir aprīkots ar modernu drošības un navigācijas aprīkojumu, piemēram, skābekļa, GPS un jūras radio.

Viena no svarīgākajām Wakatobi laivu kopīgajām iezīmēm ir pilna garuma jumti. Aizsardzība pret sauli ir būtisks, bet pārāk bieži aizmirsts aspekts niršanas un snorkelēšanas aktivitātēs tropos. Ūdens un vēja dzesēšanas efekts var neļaut pasažieriem pamanīt visu saules iedarbības ietekmi, taču nepaiet ilgs laiks, līdz rodas novājinošs saules apdegums vai dehidratācija. Tāpēc Wakatobi laivas ir nosegtas no priekšgala līdz pakaļgalam, un pasažieriem nav nepieciešams smērēt saules aizsargkrēmu vai valkāt pārsegus, lai tie neapdegtu. Un tiem, kas vēlas noķert dažus starus, ir ietilpīga atvērta sadaļa atpūtai uz priekšgala.

” Esmu daudz nodarbojies ar niršanu ar laivu un zinu, cik neērti tas var būt, ja uz mazākas laivas atrodas 12 vai 14 cilvēki, kas mēģina sagatavoties bez elkoņa vietas. Es iemīlējos Wakatobi laivās. Tie ir atvērti, plaši un īpaši ērti. ~ Viesis Mičels Benets

Vēl viena dizaina iezīme, ko Wakatobi laivu viesi ļoti novērtē, ir vannas istabas atrašanās vieta vai tas, ko kuģniecības tipi sauc par "galvu". Uz daudzām laivām, brauciens uz galvu ietver sarunas pa kāpnēm uz leju, lai nokļūtu priekšējā kajītē, pēc tam ieejot ierobežotā telpā, lai nokārtotu nepieciešamās lietas, kamēr laiva lec pāri viļņiem. Wakatobi niršanas laivas novieto plašu galvu ar pilnu karstā ūdens dušu stabilākajā pakaļgala zonā un klāja līmenī.

Personīgās telpas

Wakatobi laivu garie profili nodrošina plašu sēdvietu skaitu un daudz vietas elkoņiem, lai sagatavotos un pārvietotos. Teorētiski katra laiva varētu ērti uzņemt lielu skaitu ūdenslīdēju, taču tilpuma tilpums nav Wakatobi stilā. Piemēram, kūrorta lielākā laiva uzņem ne vairāk kā 16 nirējus, savukārt viņu nedaudz mazākās laivas kursē ar maksimālo 12 viesu skaitu.

Wakatobi niršanas laivas ir par plašumu un komfortu, katra ir aptuveni 20 m/67 pēdas gara, un 4.5 m/14.7 pēdas plats stars nodrošina viesiem daudz vietas elkoņiem. Papildus tam, ka tie ir ļoti stabili uz ūdens, tiem ir pilna garuma jumts, kas nodrošina pietiekamu aizsardzību no saules.

Priekšmeti, piemēram, seja maskas, spuraszābaciņi un citas personīgās lietas ir novietotas atsevišķi numurētos glabāšanas grozos zem ieroču soliem. Katram viesim tiek piešķirts numurēts grozs, kad viņš pirmo reizi reģistrējas niršanas centrā, un pēc tam niršanas personāls visu viesa uzturēšanās laiku šos grozus pārvieto uz laivām un no tās.

Speciāls kameru galds un skalošanas stacija atrodas netālu no laivas aizmugures, savukārt izeja uz un no ūdens notiek pa platām sānu ieejas durvīm abās laivas pusēs. Šīs atveres ir novietotas pa vidu starp kameras galdu un priekšējiem sola sēdekļiem, ļaujot fotogrāfiem salikt aprīkojumu, netraucējot citiem nirējiem un snorkelētājiem, kas ieiet ūdenī vai iziet no tā.



“Sānu ieejas punkti Wakatobi laivās ir īsts pluss. Tie ļoti atvieglo iekāpšanu un izkāpšanu no ūdens, un jūs neesat pakļauts nevienai dzinēja izplūdes gāzei, kas padara to daudz ērtāku nekā lielākā daļa niršanas laivu, ar kurām esmu braucis savu ceļojumu laikā.” ~ Viesis Kens Glāzers

Ūdens iekļūšana ir vairāk solis, nevis milzīgs solis, ar pusotru pēdu pilienu līdz ūdenim. Ūdenslīdēji, kuriem nepieciešama vieglāka iekāpšana tādu iemeslu dēļ kā muguras lejasdaļas problēmas, var vienkārši sēdēt un ļaut klāja apkalpei palīdzēt viņiem iekāpt un izkāpt no ekipējuma. Arī iekāpšana laivās ir vienkārša, jo ir ļoti izturīgas kāpnes ar ērti lietojamiem rokturiem. Sānu ieejas punktu papildu priekšrocība ir atdalīšana no laivas dzinēja izplūdes, kas atrodas tālu pakaļgalā.

Privātās lietas

Wakatobi VII ir īpaša privāta niršanas/snorkelēšanas laiva, kurā ir īpaši plašs segts klājs ar ēnotu ēdamzonu, virtuves staciju, ģērbtuvi ar vannas istabu un dušu, sauļošanās krēslu komplektu uz priekšklāja un pilnībā atvērtu klāju uz jumta. apskatei vai zvaigžņu vērošanai vakarā.

Wakatobi flotē ir divi kuģi, kas īpaši būvēti, lai uzņemtu privātas čarterreisus un nodrošinātu indivīdiem vai nelielām grupām patiesi personisku niršanas pieredzi. Tā vietā, lai uz citām kūrorta laivām atrastos pilna garuma sēdvietas, plašajā segtajā klājā ir ēnota ēdamistabas zona, priekšējie sauļošanās krēsli, virtuves stacija un ģērbtuve ar pilnu vannas istabu un dušu. Īpaša iezīme ir augšējais klājs, ko var izmantot, lai apskatītu, sauļotos vai baudītu vakariņas zem zvaigznēm. Vairāk par privātajām laivām >šeit.

Vietējā prakse

Jūs varētu brīnīties, kāpēc tādā vadošā niršanas un snorkelēšanas kūrortā kā Wakatobi varētu izmantot tradicionālo Indonēzijas prāmju floti. Kur ir gludās stikla šķiedras palaišanas ierīces, kas aprīkotas ar pāri pārspīlētiem turbodīzeļiem un mirdzošām metāla sliedēm?

Wakatobi VI piebrauc uz kūrorta molu.

Ir daudz iemeslu, kāpēc viņi izvēlējās tradicionālo ceļu, sākot ar apņemšanos nodrošināt ilgtspējību un kopienas pārvaldību. Kā daļu no Wakatobi misijas, lai radītu ekonomisku labumu vietējai sabiedrībai, nevis importētu rūpnīcā būvētas niršanas laivas, viņi pasūtīja vietējiem laivu būvētājiem izveidot mūsu ikoniskās laivas.

Vietējā celtniecība ne tikai saglabāja ieņēmumus kopienā, bet arī sniedza dažus ieguvumus videi. Ilgtspējīga koka izvēle, nevis stikla šķiedras sveķi, samazināja ar būvniecību saistītās emisijas, savukārt, būvējot tuvu mājām, samazināja oglekļa pēdas nospiedumu, ko rada laivu importēšana no attālām vietām.

Papildus “labas pašsajūtas” aspektiem, veidojot uz vietas, Vakatobi izvēlei ir vairāki praktiski iemesli. Pirmais ir uzticamība. Tā kā laivas ir būvējuši vietējie amatnieki, remontu var veikt ātri un vienkārši — nav jāgaida, kamēr no rūpnīcas, kas atrodas tūkstošiem jūdžu attālumā, tiks ielidota patentētā daļa. Rezultātā viņu komanda lietderīgāk risina mehāniskās problēmas un apkopi.

Un tad ir efektivitāte. To niršanas laivu garā un salīdzinoši liesā forma ļauj tās darbināt ar vienu dzinēju, patērējot daudz mazāk degvielas un radot mazāk izmešu nekā ātrgaitas turbodīzeļa palaišanai. Kūrorta laivas pārvietojas ar ātrumu 17 km/11 jūdzes stundā, kas ir pietiekami ātrs mūsu niršanas stilam. Vietnē Wakatobi lielākā daļa vietu parasti atrodas tikai desmit līdz 30 minūšu attālumā, un pat mūsu visattālākās vietas tiek sasniegtas mazāk nekā stundas laikā.

Tādējādi mēs nonākam pie trešās tradicionālā dizaina priekšrocības, kas ir komforts. Ar mierīgu ātrumu, kad mūsu laivas brauc, nav ne dauzīšanās, ne svārstīšanās, un dzinēja troksnis tiek samazināts līdz zemam burbulim, kas ļauj normāli sarunāties. Korpusa konstrukcijas ir ārkārtīgi stabilas gan ceļā, gan atpūtai uz pietauvošanās. Pasažieri var atslābināties ceļā uz vietu un pārvietoties, neizmantojot margas, lai saglabātu līdzsvaru. Un, lai gan viņi reti sastopas ar raupju ūdeni, Wakatobi laivu asie priekšgali un stāvie profili ļauj tām ar vieglu kustību izsist cauri griešanai un viļņiem.

Cilvēka elements

Viena no Vakatobi vienmēr smaidošajām niršanas laivu komandām.

Viena no svarīgākajām un vērtīgākajām Wakatobi niršanas laivu īpašībām nav fiziskais elements, tas ir cilvēka elements. Mūsu laivu apkalpes un niršanas personāls lepojas ar visaugstākā līmeņa personīgo apkalpošanu un uzmanību. Tas sākas pat pirms viesu kāpšanas uz klāja. Niršanas personāls veic visu aprīkojuma pārsūtīšanu uz laivu un no tās, kā arī uzstāda jūsu aprīkojumu. Ja vēlaties iestatīt savu aprīkojumu, tas ir labi, un mēs esam gatavi palīdzēt, ja nepieciešams.

Visa niršanas komanda ir lieliska. Pēc instruktāžām man šķita, ka gandrīz pats spēju orientēties vietnēs, tik rūpīgi un personalizēti ir apraksti. ”- Džo Benets

Pirms katras niršanas Wakatobi ceļveži ne tikai sniedz rūpīgu instruktāžu par to, ko sagaidīt, bet arī pārrunā cerības ar katru viesi un attiecīgi pielāgo niršanu. Ūdenī mūsu niršanas ceļveži ir speciālisti, kas nodrošina pareizo uzmanības līmeni, neatkarīgi no tā, vai tas palīdz mazāk pieredzējušiem nirējiem, ļauj pieredzējušākiem nirējiem noteikt tempu vai kalpo kā pieredzējuši dzīvnieku novērotāji. Vienlīdzīga uzmanība tiek pievērsta snorkelētājiem, kuri bieži pavada nirējus uz daudzajām Wakatobi jūras rezervāta vietām, kurās ir plaši sekli rifi.

Komforts un personiskā uzmanība ir Wakatobi pakalpojumu ētikas priekšplānā, tostarp jūsu niršanas laivā, tāpēc jūsu atvaļinājuma atmiņas ir vēl lielākas.

Pēc katras niršanas viesiem tiek pasniegts atvēsinošs dvielis ar piparmētru aromātu un tiek piedāvātas uzkodas un dzērieni. Wakatobi šefpavāri laivās ņems vērā arī uztura prasības vai vēlmes; Viesiem vienkārši jājautā, un viņi pārliecināsies, vai tas ir tur, pirms laiva atstāj molu. Tieši šādi pieskārieni padara laiku uz Wakatobi laivas vairāk nekā tikai virszemes intervālu vai nepieciešamu ievadu pieredzei ūdenī. Patiesībā daudzi viesi uzskata, ka relaksējošais laiks, kas pavadīts, braucot uz un no niršanas vietām, ir ļoti patīkama kopējā kūrorta pieredzes daļa.

Ja vēl neesat pieredzējis, cik patīkama patiešām var būt niršanas laiva, dodieties uz wakatobi.com, rezervējiet savu vizīti un uzkāpiet uz klāja.